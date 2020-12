Ben is back, dove vedere il film in tv e in streaming

Ben is back arriva in prima serata su Rai 1, il film è una pellicola drammatica del 2018 con protagonista Julia Roberts. Di cosa parla la storia? Ben è un ragazzo di 19 anni con problemi di tossicodipendenza, per questo motivo è stato mandato in una comunità che lo potesse aiutare con il suo problema. Ma, con l’avvicinarsi delle vacanze di Natale, a Ben viene concessa la possibilità di passare le feste con i propri cari, per questo torna a casa all’insaputa della mamma. La donna, Holly, seppur poco convinta dei miracolosi progressi del figlio, decide di dargli un’occasione e lo aiuterà. Ma dove vedere il film?

Tutto sul film Ben is back: trama, cast, streaming

In tv

Il film come già detto va in onda lunedì 14 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film tramite decoder di Sky trova il canale al tasto 101.

La trama del film Ben is back

In streaming

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma della Rai che permette di seguire quello che accade in tv anche tramite pc, smartphone e tablet, per questi ultimi due strumenti in realtà è disponibile anche l’app di RaiPlay.

Il cast completo di Ben is back

