Bella Festa per Fondazione Telethon: anticipazioni, ospiti, come donare e streaming

Questa sera, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Bella Festa per Fondazione Telethon, il programma che sancirà la chiusura della maratona in corso dal 14 dicembre. Dopo l’appuntamento di Affari Tuoi con Stefano De Martino, pronto a sostenere la causa di Telethon, il prime time di Rai 1 verrà quindi occupato da Pierluigi Diaco e il suo programma che sarà interamente dedicato alla celebrazione dei 35 anni della Maratona. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ma quali saranno gli ospiti di Bella Festa per Fondazione Telethon su Rai 1? Gli artisti che finora hanno aderito all’appello di Fondazione Telethon, della Rai e di Pierluigi Diaco sono Alberto Bertoli e i Tazenda, Alex Britti, Drupi, Fausto Leali, Michele Zarrillo e Paolo Belli con la sua band. Insieme a loro ci sarà il cast fisso di “Bellama’”: Nancy Brilli, Roberta Capua, Antonella Elia, Rita Forte, Oreste Gaudio, Valeria Marini, Memo Remigi, Domenico Restuccia, Rosa Sorrentino e Manuela Villa. Durante la serata ci saranno anche due momenti emozionanti: da un lato Don Walter Insero che racconterà dell’esempio di Papa Giovanni Paolo II e Sammy Basso, dall’altro ci sarà la testimonianza di Valeria Fiorito, la ragazza che ha ricevuto il midollo spinale da Fabrizio Frizzi, al quale sono dedicati gli studi Dear della Rai da cui andrà in onda Bella Festa per Fondazione Telethon.

Bella Festa per Fondazione Telethon: come donare, il numero

Come fare per donare a Telethon? Dal 1 al 31 dicembre 2024 sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile

Donazione con carta di credito

È possibile donare con carta di credito su www.fondazionetelethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero).

QR Code

Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca.

Streaming e tv

Dove vedere Bella Festa per Fondazione Telethon in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 22 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.