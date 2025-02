Belcanto: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per Belcanto, la nuova serie in onda su Rai 1 dal 24 febbraio 2025? La serie è in programma per 4 puntate su Rai 1 in prima visione, per un totale di 8 episodi, in onda alle ore 21.30. La fiction diretta da Carmine Elia va in onda in prima visione su Rai 1 dal 24 febbraio. Tra i protagonisti troviamo Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 febbraio 2025

Seconda puntata: 3 marzo 2025

Terza puntata: 10 marzo 2025

Quarta puntata: 17 marzo 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Belcanto? La serie va in onda in prima visione su Rai 1 dal 24 febbraio 2025 alle ore 21.30. La durata di ogni episodio è di circa 50 minuti. La chiusura è prevista per le 23.30.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming il film Belcanto? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 24 febbraio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.