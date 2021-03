Beatrice Venezi a Sanremo 2021: chi è, età, fidanzato, abiti, Instagram della direttrice d’orchestra

Beatrice Venezi è un’importante direttrice d’orchestra, che nella sua carriera si è esibita in importanti teatri a livello internazionale, dall’Argentina agli Stati Uniti passando per Spagna e Giappone. Amadeus l’ha scelta per affiancarlo in una delle serate del Festival di Sanremo 2021. Poco nota al grande pubblico, è alla sua prima apparizione di questa importanza in tv. Ma chi è Beatrice Venezi? Qual è la sua carriera, l’età, il profilo Instagram, la vita privata e il fidanzato? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia e carriera

Nata a Lucca il 5 marzo 1990, ha 31 anni. Inizia a suonare il pianoforte a soli 7 anni, diplomandosi in pianoforte sotto la guida di Norberto Capelli e in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Vittorio Parisi, dopo aver studiato in precedenza con Piero Bellugi. Eppure la sua grande passione per la musica, diventata poi il suo lavoro, è nata quasi per caso, mentre nell’estate della maturità lavorava in Germania come maestro collaboratore alla Madama Butterfly di Puccini. Fra gli altri suoi maestri ricordiamo Gaetano Giani, Andrea Lucchesini, Pietro De Maria, Vincenzo Balzani e Gianluigi Gelmetti dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Beatrice Venezi si fa notare al Lucca Summer Festival del 2018, in occasione del 160º anniversario della nascita di Puccini. Viene nominata Direttore Principale della Nuova Scarlatti di Napoli e dell’orchestra Milano Classica, che da prima del 2017 aveva già diretto in molteplici esibizioni liriche. Nonostante il suo ambiente sia quello della musica classica, ama la musica a 360 gradi, arrivando fino all’elettronica e alle sperimentazioni. Ama dunque mescolare generi musicali diversi, pur restando fedele alla tradizione. L’obiettivo della direttrice d’orchestra, a Sanremo 2021, è quello di avvicinare i giovani alla musica classica e di costruire un’educazione musicale all’ascolto. Nei suoi concerti non può mai mancare il suo concittadino Puccini. Beatrice Venezi inoltre è molto attiva nell’impegno sui diritti civili e per la parità di genere.

È stata una delle prime direttrici d’orchestra in Italia, oltre che la più giovane in Europa e la più giovane al mondo ad essersi esibita in teatri di rilievo internazionale. Inoltre nel 2017 è stata segnalata dal Corriere della Sera fra le 50 donne più creative dell’anno. L’anno successivo è stata selezionata dalla rivista Forbes fra i 100 leader del futuro under 30.

Vita privata: chi è il fidanzato

Molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo che ama viaggiare e che ha un fidanzato, ma non conosciamo la sua identità, probabilmente non è italiano e non è un musicista. Non ha figli. In molti l’hanno accusata in passato di essere raccomandata, ma si tratta solo di malelingue. L’account ufficiale Instagram di Beatrice Venezi è seguito da circa 50mila persone.

Beatrice Venezi stipendio: quanto guadagna

Non sappiamo quanta guadagna, o qual è il suo stipendio (cachet) per il Festival di Sanremo 2021, ma sappiamo che un direttore d’orchestra famoso può anche guadagnare oltre 1 milione di dollari l’anno.

