Battiti Live 2022, scaletta: l’ordine d’uscita dei cantanti stasera, 26 luglio

Qual è la scaletta di Battiti Live 2022, l’evento musicale che torna dal vivo nelle città più belle della Puglia? Il concerto riaccende la voglia di far festa nelle piazze pugliesi e alla conduzione c’è ancora una volta Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Tantissimi gli ospiti attesi per la quarta puntata, in onda martedì 26 luglio 2022 su Italia 1. Si tratta della quarta di cinque serate previste in prima serata e l’evento si conferma uno dei più attesi degli ultimi sei anni nonostante il Covid abbia invalidato le precedenti due. Si torna in tour con Radio Norba Cornetto Battiti Live che propone un concerto dal vivo, anche se trasmesso in TV in differita. Ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti della serata del 26 luglio? Vediamo qual è la scaletta.

Scaletta: l’ordine di uscita della quarta serata

In totale sono attesi 80 cantanti per questa nuova edizione di Battiti Live 2022, che parte martedì 5 luglio in TV. Di seguito vediamo la scaletta e quindi l’ordine con cui i cantanti dovrebbero esibirsi stasera:

Elodie

Alvaro Soler

Topic

Rkomi

La Rappresentante di Lista

Gabry Ponte

Ana Mena

Fedez

Mara Sattei

Tananai

Francesca Michielin

Aka7even

Carl Brave

Noemi

Lazza

Kayma

Anna

The Kolors

Raf

Dargen D’Amico

Follya

Michele Bravi

Gemelli Diversi

Sottotono

Il Tre

Sissi

Erwin

Damante

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Alex, da Manfredonia e Baby K da Francavilla Fontana.

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 26 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.