Battiti Live 2022, location: dove si esibiscono i cantanti

Con il ritorno di Battiti Live, tutti si chiedono quali sono le location dell’edizione 2022. Una domanda più che legittima, considerando che due precedenti edizioni sono state segnate dal Covid-19 e quindi hanno costretto l’organizzazione a scegliere un’unica location per tutta la durata del concerto. Nel 2020 e 2021, infatti, le esibizioni si sono svolte a Otranto presso il Castello Aragonese. Ma quest’anno, con l’allentamento delle restrizioni, il concerto torna itinerante e tocca alcune delle città più belle della Puglia. A condurre l’evento saranno ancora una volta in due: la bellissima Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Gli artisti attesi sul palco sono tantissimi, 80 in totale ma diluiti in base alle tappe. Ci saranno anche altri artisti on the road che avranno il piacere di collegarsi in diretta con le loro esibizioni sparse per le varie località turistiche della Puglia. Scopriamo quali sono le location di Battiti Live 2022.

La location: dove si esibiscono i cantanti

Come già anticipato, il concerto si divide in varie tappe, cinque per la precisione, che daranno la possibilità a tantissimi artisti italiani di esibirsi davanti ad un pubblico felicissimo di tornare in piazza dopo due anni di restrizioni. Le prime due tappe si sono svolte a Bari venerdì 17 e sabato 18 giugno. La seconda tappa invece ha animato la bellissima meta turistica balneare tra le più gettonate della Puglia, quale Gallipoli. Il weekend di interesse è quello del 2 e 3 luglio. Ultima e quinta tappa si svolge invece a Trani domenica 10 luglio 2022. Nel frattempo, però, ci saranno altri cantanti on the road per le bellezze della regione.

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.