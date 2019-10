Adriano Panzironi, Aldo Grasso contro Barbara d’Urso: la replica della conduttrice

Da diverse settimane nel salotto di Live non è la d’Urso è spesso presente il discusso e discutibile Adriano Panzironi, l’ideatore del regime alimentare Life 120, che promette di far vivere fino a 120 anni. Una dieta senza alcun fondamento scientifico, a base di integratori alimentari, e che per questo è stato travolto da molte critiche.

Panzironi, è bene ricordarlo, non è un medico ma semplicemente un giornalista, per questo al momento sotto processo per esercizio abusivo della professione medica. Il fatto di dare spazio a un personaggio simile ha suscitato numerose polemiche, rivolte soprattutto alla conduttrice della trasmissione Barbara d’Urso.

A scagliarsi contro di lei è stato in particolare il critico tv del Corriere della Sera Aldo Grasso, che ha lanciato un appello a Mediaset affinché Panzironi non venga più ospitato nei programmi di Canale 5. “E qui Barbara d’Urso ha molte colpe: a lei la cagnara farà gioco, ma quando c’è di mezzo la salute delle persone forse un maggior controllo andrebbe esercitato. Non certo con Eleonora Giorgi.

Ma la domanda vera è: perché Mediaset continua a invitare Panzironi? Mi rivolgo a Piersilvio Berlusconi, a Fedele Confalonieri, a Gina Nieri, a Mauro Crippa e chiedo loro: ma avete mai visto «Il cercasalute»? Al di là di ogni giudizio personale, il ministero ha imposto questa sovraimpressione nel corso di tutta la trasmissione: “Avviso del ministero della Salute: il Sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il ministro della Salute invita a consultare sempre il proprio medico curante.

Attenzione: secondo il parere del Consiglio superiore della sanità, emesso nella seduta del 9 ottobre 2018, il metodo “Life 120″ si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi”.

Non poteva mancare la risposta di Barbara d’Urso, che sui social ha pubblicato varie prove del fatto che Panzironi è stato spesso intervistato da trasmissioni della Rai.

