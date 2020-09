Chi è Barbara Cola, la concorrente di Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti giunto alla decima edizione, in onda dal 18 settembre 2020 su Rai 1. Lo show prevede che i 10 concorrenti si sfidino a suon di imitazioni. Tra questi come detto c’è Barbara. Ma chi è Barbara Cola? Qual è la sua storia? Di seguito tutte le informazioni sull’artista.

Carriera

Barbara Cola (nata a Bologna l’8 febbraio del 1970) è una cantante e attrice che ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni. Dopo aver studiato canto, pianoforte e recitazione e una breve esperienza come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich, partecipa a Primofestival di Castrocaro 1992 con il brano Tutto il bene del mondo e arriva alla finale su Rai 1. Vincitrice per la giuria di esperti, da quel momento la sua carriera ha una svolta. Incontra Gianni Morandi di cui diventa vocalist accompagnandolo in un tour europeo di 300 date con la band “Il Motore”. Durante il tour Barbara esegue come solista anche Grazie perché in coppia con Gianni Morandi. Barbara Cola è stata la prima cantante italiana ad eseguire Brava scritta da Bruno Canfora per Mina e ne è l’interprete dal 1993 fino ad oggi. Gianni presenta poi Barbara, cantando con lei la canzone Grazie perché, nella trasmissione Festival italiano condotta da Mike Bongiorno. Al termine del tour relativo all’album Morandi Morandi e dopo un’estate 1994 nella quale Barbara viene inserita come cantante nella trasmissione Mi ritorni in mente di Red Ronnie, Morandi diventa suo produttore artistico, insieme al produttore esecutivo Alessandro Blasetti, e inizia a far realizzare il primo disco della cantante.

Morandi la sceglie poi per eseguire, in duetto con lui, al Festival di Sanremo 1995 il brano In amore, che si classifica al secondo posto. Sull’onda del successo del duetto, Barbara pubblica due album come solista: Barbara Cola nel 1995 (contiene In amore) e Il tempo di guardare le stelle nel 1996 (contiene Niente è come te di Pasquale Panella e Luis Bacalov). Successivamente partecipa con Vita I love You, suo secondo singolo, ad Un disco per l’estate 1996 e al Festivalbar 1997. Nel 1997 presta la sua voce, per le parti cantate, al personaggio di Megara nel film della Disney Hercules, interpretando il brano Ti vada o no. Sempre nel 1997 Barbara Cola partecipa al Convegno Eucaristico di Bologna e interpreta in Mondovisione Imagine di John Lennon, insieme a Gianni Morandi, alla presenza di papa Giovanni Paolo II. Nel 2017, dopo anni di silenzio discografico, pubblica il singolo A mezz’aria. Nel 2019 partecipa come concorrente di Ora o mai più, in onda su Rai 1, in coppia con la maestra Orietta Berti.

Tale e Quale Show 2020

Ora l’avventura a Tale e Quale Show 2020 su Rai 1 che potrebbe permettere a Barbara Cola di rilanciarsi alla grande nel mondo dello spettacolo italiano. Chissà se non ne possa nascere un’altra collaborazione con Gianni Morandi…

Potrebbero interessarti Chi è Carolina Rey, la concorrente di Tale e Quale Show 2020 Chi è Luca Ward, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti che entrano oggi nella Casa, il cast completo