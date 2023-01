Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli parla della prossima edizione

Selvaggia Lucarelli torna a parlare indirettamente della prossima edizione di Ballando con le Stelle rispondendo a chi le chiedeva se sarà presente nel ruolo di giurata anche il prossimo anno.

La giornalista, infatti, rispondendo a una serie di domande dei suoi follower sul suo profilo Instagram, ha anche affrontato l’argomento relativo al talent show.

“Farai Ballando l’anno prossimo” ha chiesto un utente a Selvaggia Lucarelli, che ha risposto in maniera enigmatica. La reporter, infatti, ha replicato con un video della celebre Zingara di Rai 1 che mostra la “Luna nera”.

Nel celebre game show di Rai 1 la “Luna Nera” era una sorta di game over del gioco: quando si pescava questa carta, infatti, il concorrente perdeva il montepremi accumulato precedentemente.

La risposta sibillina farebbe pensare a un no, ovvero che Selvaggia Lucarelli non tornerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma al tempo stesso lascia aperti tutti gli scenari.

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, rilasciata poco dopo la fine dell’ultima edizione del programma, Selvaggia Lucarelli aveva risposto in merito: Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto”.

“Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato ‘questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena’. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai” aveva aggiunto la giornalista.

In un’altra intervista al Corriere della Sera, invece, alla domanda se sarebbe tornata come giurata del programma, Selvaggia Lucarelli aveva risposto: “Non lo so. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima”.