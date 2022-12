Ballando con le stelle 2023, Selvaggia Lucarelli ci sarà il prossimo anno? La sua risposta

Selvaggia Lucarelli sarà a Ballando con le stelle 2023? Una domanda che si pongono molti fan della popolare trasmissione di Rai 1 visto che oggi c’è la finale di questa 17esima edizione. D’altronde la giudice quest’anno è stata al centro di numerose polemiche e litigi. In un’intervista al Fatto Quotidiano ha svelato: “Mi sono sentita isolata. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga”. Per cui il suo stato d’animo è di “liberazione”. Dunque Selvaggia Lucarelli ci sarà il prossimo anno o questa sarà l’ultima volta al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle? La giornalista ha spiegato: “Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto”.

E poi ha aggiunto: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena”. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”.

Selvaggia Lucarelli dunque al momento non ha né confermato né smentito la sua presenza a Ballando con le stelle 2023. Non sappiamo quindi se ci sarà il prossimo anno, è ancora presto e dovrà pensarci, soprattutto dopo questa edizione segnata da tante polemiche. Di certo il clima non è stato idilliaco tra i giudici: “L’unica cosa che mi sento di smentire fortemente è che a Ballando siamo tutti amici. O, come sento spesso dire “siamo una famiglia”, a meno che per famiglia non si intenda una famiglia con i suoi tratti disfunzionali”. La giornalista ammette che quest’anno si è sentita isolata, come in un “tutti contro Selvaggia”: “Devo dire che l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento, perché eravamo solidali, la pensavamo spesso allo stesso modo. Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno. Anzi, era pronto un plotone contro di me”.

Nei giorni scorsi Libero aveva pubblicato dei rumors sul suo addio allo show di Rai 1. La giudice ha risposto ironicamente: “Libero ha scritto che sono pronta per l’addio a Ballando. Mi chiedete se è vero. Se l’ha scritto Libero è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni”.

