Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli rivela chi l’ha delusa di più

Selvaggia Lucarelli torna a parlare dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle rivelando chi l’ha delusa di più, ma non chiarendo se sarà presente o meno alla prossima edizione del programma.

Intervistata dal Corriere della Sera, la giornalista ha risposto così alla domanda se sarà presente in qualità di giudice alla prossima edizione di Ballando con le Stelle: “Non lo so. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima”.

Su ciò che l’ha delusa di più quest’anno, invece, Selvaggia Lucarelli ha risposto: “Mariotto perché — pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità — ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato”.

“Mi ha deluso Fabio (Canino ndr) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo (Biagiarelli ndr)” ha aggiunto la reporter.