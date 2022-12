Ballando con le Stelle, la frecciata di Selvaggia Lucarelli a Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le Stelle e non risparmia una frecciata neanche nei confronti della conduttrice Milly Carlucci.

Intervistata dal Corriere della Sera, infatti, la giornalista ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento degli altri giudici, ma anche di considerare un errore la partecipazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli alla trasmissione.

Selvaggia Lucarelli, poi, ha dichiarato di non essere rimasta sorpresa dal comportamento di Milly Carlucci, che aveva dichiarato: “In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”.

“Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere – ha affermato Selvaggia Lucarelli – Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore”.

La reporter, che non svela se parteciperà o meno alla prossima edizione del programma, non nasconde che quella che si è appena conclusa “è stata un’edizione catastrofica dal punto di vista umano”.