Selvaggia Lucarelli sugli altri giudici di Ballando: “Mi hanno deluso, Lorenzo è stato il mezzo per colpire me”

Selvaggia Lucarelli contro gli atri giudici di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli non nasconde la sua delusione nei confronti degli altri giudici di Ballando con le Stelle, la cui ultima puntata va in onda questa sera, venerdì 23 dicembre, su Rai 1.

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, infatti, oltre a definire “catastrofica” l’edizione di quest’anno dal punto di vista umano, ha parlato anche del trattamento che le hanno riservato gli altri giurati della trasmissione.

A deludere la giornalista è stato soprattutto il trattamento riservato nei confronti del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, che ha partecipato al programma in veste di concorrente.

“Dopo sette anni, da alcune persone che consideravo amiche mi aspettavo un atteggiamento diverso, più rispettoso quantomeno nei suoi confronti – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli – Anche perché Lorenzo non era “quello che portava i caffè”: con alcuni giurati siamo usciti a cena, ci siamo visti tante volte fuori Ballando, c’era un bel rapporto. Non mi aspettavo un trattamento di favore, ma almeno uguale a quello riservato agli altri”.

“L’unico morbido è stato Ivan Zazzaroni, con cui c’è un rapporto più sincero. Mi hanno deluso tutti perché non hanno capito quando andavano abbassati i toni. Dopo due settimane di shitstorm contro Lorenzo, non ho ricevuto una telefonata, sono stati tutti duri e freddi: Lorenzo è stato il mezzo per colpire me” ha aggiunto la giornalista.

Un obiettivo, quello degli altri giudici, portato a termine solo in parte come svela Selvaggia Lucarelli: “Se la missione era demoralizzarmi o depotenziarmi, solo in parte. Quando sono tutti contro uno, si passa dalla ragione al torto. E qui la ragione non c’era. Infatti, dopo quattro o cinque puntante in cui ero come sempre la stronza, i commenti sui social sono cambiati radicalmente: il livore è stato tale che la gente si è schierata dalla mia parte”.