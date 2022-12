Selvaggia Lucarelli: “Ballando con le Stelle? Un’edizione catastrofica, era pronto un plotone contro di me”

Selvaggia Lucarelli parla dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle

A poche ore dalla fine di Ballando con le Stelle, la cui ultima puntata va in onda stasera, venerdì 23 dicembre su Rai 1, Selvaggia Lucarelli fa un bilancio del suo 2022 e della sua partecipazione al programma.

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, infatti, la giornalista ha definito “questa edizione di Ballando con le stelle” “catastrofica da un punto di vista umano”.

“Perfettamente in linea con il mio 2022, un annus horribilis con dentro un mese horribilis, maggio, in cui ho subito la perquisizione dell’Antiterrorismo per mio figlio Leon, ho preso il Covid ed è morto il mio cane Godzilla. Sommando il tutto, ho dovuto rinunciare alla conduzione di un programma in Rai”.

Selvaggia Lucarelli ha svelato di arrivare alla puntata finale con un senso “di liberazione”. Per la giornalista questa edizione è stata la “più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga”.

I problemi con gli atri giudici, però, sono iniziati già l’anno scorso: “Ci sono stati episodi sgradevoli, in diretta e dietro le quinte, dove Morgan mi ha insultata in mia assenza davanti a Lorenzo e ad altri testimoni. Tutti sapevano ma si è fatto finta di nulla, continuando ad elogiare il personaggio. È mancata la gentilezza anche da persone dalle quali me la sarei aspettata”.

Una situazione degenerata quest’anno dopo gli insulti ricevuti da Iva Zanicchi: “Premesso che non mi serve essere difesa, ma ritengo che il silenzio sia complice. Prendere posizione serve a ripristinare la giustizia e a dimostrarsi compatti quando si va oltre. La questione Zanicchi è sfuggita di mano, in privato magari mezza cosa me l’hanno detta ma in pubblico mai”.

Selvaggia Lucarelli, dunque, ha rivelato di essersi sentita sempre più isolata a Ballando con le Stelle: “L’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento, perché eravamo solidali, la pensavamo spesso allo stesso modo. Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno. Anzi, era pronto un plotone contro di me”.