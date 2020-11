Elisa e Raimondo, i ballerini che facevano sognare alla fine hanno litigato

La finale di Ballando con le stelle è stata caratterizzata da allegria e fair play, fatta eccezione per una coppia, quella formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. La reazione alla notizia che si erano aggiudicati il quarto posto è stata sotto gli occhi di tutti. Piccatissimi entrambi, un grazie più di circostanza che di cuore, le medaglie prese con svogliatezza (lui se l’era messa in tasca, lei pare l’abbia buttata per terra dietro le quinte), è finita che i due ballerini che facevano sognare, non hanno vissuto il lieto fine delle favole che avevano raccontato. Già nei giorni precedenti la finale tirava una strana aria, di tensione. Lei aveva rilasciato dichiarazioni ambigue in tv (“sono innamorata, la moglie lo sa”), innervosendo Raimondo Todaro, ancora nel mezzo di una separazione burrascosa. Si riferiva a Todaro? Elisa non l’ha chiarito, ma di sicuro ha giocato sull’equivoco.

Del resto, lei col gossip ci sa fare, gli anni di relazione con Matteo Salvini li ha gestiti sempre con una notevole capacità di far filtrare foto e notizie utili a entrambi. Raimondo Todaro però sembra che a un certo punto, dopo aver giocato un po’ sulla “favola” e sulla presunta love story, avesse voglia di smarcarsi dal gossip. Ed è così che dopo un servizio fotografico su “Chi” abbastanza esplicito e le dichiarazione di Elisa sempre alla stessa rivista (“cominciamo a crederci anche noi”), Todaro ed Elisa hanno avuto un’accesa discussione. Venerdì più persone, durante le prove, li hanno visti e sentiti litigare. Todaro se n’è addirittura andato via furente, chiarendo che non aveva più voglia di prestarsi al gioco dello “stanno insieme o no?”. Insomma, la scontentezza di ieri sera per una finale un po’ opaca era forse il risultato di un’intesa di coppia non tramontata, ma forse mai esistita se non nella (scaltra) narrazione dei due, finchè Todaro non è sbottato.

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2020: la classifica finale e la coppia vincitrice

Potrebbero interessarti Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 22 novembre Vite in fuga: la trama (in breve) della serie tv con Anna Valle Jurassic World torna su Italia 1: trama, cast, streaming del film