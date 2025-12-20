Ballando con le stelle 2025, vincitore: la coppia che ha vinto la finale, vincitori

Chi sono i vincitori di Ballando con le stelle 2025? Oggi, sabato 20 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, il popolare show condotto da Milly Carlucci. Al termine della puntata sono stati annunciati i concorrenti vincitori di questa edizione. A trionfare è stata la coppia formata da IN AGGIORNAMENTO

A giocarsi il titolo sono state le coppie formate da Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Partono dal ballottaggio, che ci sarà all’inizio di questa finale, Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari.

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica della 13esima puntata (finale) di Ballando con le stelle 2025:

IN AGGIORNAMENTO

Concorrenti

Abbiamo visto il vincitore decretato nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo: