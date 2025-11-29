Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la decima puntata

di Marco Nepi
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi

Stasera, sabato 29 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la decima puntata di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 29 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1, subito dopo Affari tuoi.

Ballando con le stelle 2025 streaming live

Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre 2025 alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: sabato 27 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025 TRASMESSA
  • Settima puntata: sabato 8 novembre 2025 TRASMESSA
  • Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025 TRASMESSA
  • Nona puntata: sabato 22 novembre 2025  TRASMESSA
  • Decima puntata: sabato 29 novembre 2025 OGGI
  • Undicesima puntata: sabato 6 dicembre 2025
  • Dodicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025
  • Tredicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
