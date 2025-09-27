Ballando con le stelle 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2025, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre 2025 alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Sarà l’edizione più lunga di sempre, per festeggiare il 20ennale dello show. Da notare come la puntata di sabato 11 ottobre andrà in onda in seconda serata e incomincerà dopo la partita Italia-Estonia. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 27 settembre 2025

Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025

Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025

Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025

Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025

Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025

Settima puntata: sabato 8 novembre 2025

Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025

Nona puntata: sabato 29 novembre 2025

Decima puntata: sabato 6 dicembre 2025

Undicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025

Dodicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025

Tredicesima puntata: sabato 27 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Ballando con le stelle 2025? Ogni serata andrà in onda dalle ore 20,35 alle ore 00,30 (con piccola pausa per il Tg1 alle 23,55). La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 4 ore (pause incluse).

Streaming e tv