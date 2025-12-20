Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la finale
Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2025 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 20 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la finale della 20esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. Allo spareggio sono finiti Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Chi è stato eliminato? E chi ha vinto il programma? In aggiornamento
Di seguito la classifica finale di Ballando con le stelle 2025:
Concorrenti
Abbiamo visto gli eliminati della 13esima puntata di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:
- Fabio Fognini balla con Giada Lini
- Marcella Bella balla con Chiquito
- Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice
- Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca
- Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale
- Rosa Chemical balla con Erica Martinelli
- Martina Colombari balla con Luca Favilla
- Nancy Brilli balla con Carlo Roia
- Andrea Delogu balla con Nikita Perotti
- Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli
- Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen
- Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina
Streaming e tv
Abbiamo visto le coppie e gli eliminati di Ballando con le stelle 2025 oggi (20 dicembre), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre 2025. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.