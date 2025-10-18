Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la quarta puntata, 18 ottobre, concorrente, coppia

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2025 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 18 ottobre 2025, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della 20esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. In aggiornamento.

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica della quarta puntata di Ballando con le stelle 2025:

Concorrenti

Abbiamo visto gli eliminati della quarta puntata di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

Fabio Fognini balla con Giada Lini

Marcella Bella balla con Chiquito

Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice

Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca

Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale

Rosa Chemical balla con Erica Martinelli

Martina Colombari balla con Luca Favilla

Nancy Brilli balla con Carlo Roia

Andrea Delogu balla con Nikita Perotti

Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli

Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen

Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e gli eliminati di Ballando con le stelle 2025 oggi (18 ottobre), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre 2025.