Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della finale, 20 dicembre

Questa sera, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda la finale di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata finale di stasera, 20 dicembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Chi sarà il vincitore di questa edizione? I finalisti dell’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle sono invece Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Vanno al ballottaggio, che ci sarà all’inizio di questa finale, Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari.

Ballerini per una notte della finale sono Riccardo Cocciante e Lucio Corsi.

Giudici

La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la finale di Ballando con le stelle 2025 in tv e streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

