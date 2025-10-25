Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata
Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata di stasera, 25 ottobre 2025.
Anticipazioni e ospiti
Dodici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza. Personaggi noti dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista:
- Fabio Fognini balla con Giada Lini
- Marcella Bella balla con Chiquito
- Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice
- Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca
- Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale
- Rosa Chemical balla con Erica Martinelli
- Martina Colombari balla con Luca Favilla
- Nancy Brilli balla con Carlo Roia
- Andrea Delogu balla con Nikita Perotti
- Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli
- Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen
- Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina
Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Ballerina per una notte di questa quinta puntata è Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori.
Giudici
La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira.
Streaming e tv
Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 in tv e streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.
Social
Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti e attraverso i quali è possibile votare. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:
