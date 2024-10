Ballando con le stelle 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi

Stasera, sabato 5 ottobre 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle 2024, il programma condotto da Milly Carlucci composto da dodici puntate. Si tratta della 19esima edizione del dancing show campione d’ascolti, che vede 13 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2024 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 5 ottobre 2024, alle 20,35 su Rai 1, subito dopo il Tg1.

Ballando con le stelle 2024 streaming live

Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Ballando con le stelle 2024 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 12 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 28 settembre 2024 alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. La finale si disputerà sabato 21 dicembre 2024. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):