Ballando con le stelle 2024: cast, ballerini (maestri), concorrenti, coppie, giuria (giudici), come si vota, quante puntate e streaming

Ballando con le stelle 2024 è la nuova edizione del fortunato show di Rai 1 in onda a partire da sabato 28 settembre 2024 alle ore 20.35 con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Al fianco della conduttrice ritroviamo lo storico Paolo Belli, che guida la sua Big Band, e la temutissima giuria capitanata da Carolyn Smith, con al suo fianco confermatissimi Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma chi sono i concorrenti, il cast, i ballerini e i giudici di questa edizione di Ballando con le stelle? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cast: conduttori e concorrenti

La conduttrice è ovviamente Milly Carlucci, pronta ad accendere di nuovo la pista dello dell’Auditorium del Foro Italico di Roma. Al suo fianco Paolo Belli. Il cast ufficiale vede come concorrenti tanti personaggi vip. Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 troviamo personalità di spicco come l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi e il giornalista Alan Friedman. A rappresentare il mondo sportivo ci sarà la pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini e lo schermidore Tommaso Marini. Anche la musica avrà una forte presenza con la cantante Nina Zilli e il gruppo I Cugini di Campagna. Il cast internazionale è arricchito dall’attore turco Furkan Palali, noto per il suo ruolo nella serie tv targata Mediaset Terra Amara. E ancora grande attesa per vedere l’attore e regista Luca Barbareschi, la produttrice televisiva Sonia Bruganelli (ex di Paolo Bonolis) e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Ballando con le stelle 2024: ballerini (maestri)

I concorrenti vip sono affiancati da altrettanti ballerini professionisti, che li aiutano nella preparazione e nell’esecuzione delle varie sfide di ballo, ogni settimana su un genere diverso. Tornano in pista: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Luca Favilla e Angelo Madonia. I nuovi maestri, invece, sono: Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Sophia Berto. Non scenderanno quest’anno in pista invece Moreno Porcu, Samuel Peron e Lucrezia Lando, mentre Simone Casula accompagnerà i ‘ballerini per una notte’.

Coppie

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle 2024, ma quali sono le coppie (abbinamenti)? Eccole:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Alan Friedman e Giada Lini

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Tommaso Marini e Sophia Berto

Federica Nargi e Luca Favilla

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Furkan Palali e Erica Martinelli

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2023 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza, tramite i ripescaggi. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. In ogni puntata poi ci sarà un ballerino per una notte, un personaggio noto che ballerà in una delicata e commovente esibizione, pur non essendo in gara.

Ballando con le stelle 2024: la giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2024? La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Confermata anche la giuria popolare: ad affiancare Rossella Erra ci sono Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Insomma, squadra che vince non si cambia.

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 19esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2024? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2024: Quante puntate

Abbiamo visto il cast e la giuria, ma quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2024 su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate, dal 28 settembre al 21 dicembre 2024. Appuntamento ogni sabato sera alle ore 20.35 in diretta dal Foro Italico di Roma. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 28 settembre 2024

Seconda puntata. sabato 5 ottobre 2024

Terza puntata: sabato 12 ottobre 2024

Quarta puntata: sabato 19 ottobre 2024

Quinta puntata: sabato 26 ottobre 2024

Sesta puntata: sabato 2 novembre 2024

Settima puntata: sabato 9 novembre 2024

Ottava puntata: sabato 16 novembre 2024

Nona puntata: sabato 23 novembre 2024

Decima puntata: sabato 30 novembre 2024

Undicesima puntata: sabato 7 dicembre 2024

Dodicesima puntata: sabato 21 dicembre 2024

Streaming e diretta tv: dove vederlo

Dove vedere Ballando con le stelle 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per dodici puntate a partire dal 28 settembre 2024. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli: