Ballando con le stelle 2022, ripescati: chi è stato ripescato oggi, le coppie?

Quale coppia (o coppie) è stata ripescata nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2022, in onda oggi – 26 novembre – su Rai 1? Nessun ripescaggio. Per sapere chi rientrerà in gara bisognerà aspettare la puntata di sabato 17 dicembre 2022.

Le coppie eliminate

Di seguito l’elenco delle coppie eliminate da Ballando con le stelle 2022 nel corso delle varie puntate:

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina – ELIMINATI

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen – ELIMINATI

Dario Cassini-Lucrezia Lando – ELIMINATI

Paola Barale-Roly Maden – ELIMINATI

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli – ESPLUSO

Marta Flavi-Simone Arena – ELIMINATI

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – RITIRATI

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie ripescate (i ripescati) a Ballando con le stelle 2022 oggi (26 novembre 2022), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dall’8 ottobre 202. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.