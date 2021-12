Ballando con le stelle 2021: anticipazioni, finalisti e ospiti della finale

Questa sera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la decima puntata (finale) di Ballando con le stelle 2021, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla sedicesima edizione. Tredici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2021. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata di stasera, 18 dicembre 2021.

Anticipazioni, finalisti e ospiti

Stasera, 18 dicembre, assisteremo all’ultimo atto del dance-show. In pista le cinque coppie finaliste: Arisa e Vito Coppola, Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo che si sfideranno a colpi di danza e coreografie. Erano partiti in tredici sono arrivati in cinque. Ognuno di loro ha portato sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Ogni coppia ha portato in scena il suo personale viaggio, che li ha condotti puntata dopo puntata alla finalissima di questa sera. Queste le coppie che abbiamo visto in pista in questa edizione: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira. Ospiti della decima puntata (la finale) di Ballando con le stelle 2021 saranno Alberto Angela e Red Canzian. Il celebre conduttore e divulgatore scientifico e padrone di casa di tante trasmissioni di successo della televisione di Stato sarà ospitato d Milly Carlucci per promuovere il suo ritorno televisivo che avverrà da li a pochi giorni. Andrà in onda proprio la sera del Santo Natale Stanotte a Napoli. Sarà quello un viaggio nella Napoli partendo dal Rione Sanità, per arrivare alle Catacombe di San Gennaro, fino a visitare i luoghi più celebri di questa fantastica città. Poi Red Canzian con i ballerini del musical da lui scritto “Casanova opera pop”. Il tour di questo lavoro scritto dal componente dei Pooh prenderà il via da Venezia, in prima assoluta al Teatro Malibran, il 21 gennaio 2022 e proseguirà fino al 13 marzo toccando varie città italiane, da Bergamo a Torino.

Confermata in toto la temutissima giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata dalla irriducibile Carolyn Smith. Al loro giudizio farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle. Non poteva mancare, Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle istrioniche personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta. Novità di questa edizione l’arrivo a bordo pista, in una veste per lei inusuale, di Alessandra Mussolini. Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la decima puntata (finale) di Ballando con le stelle 2021 in tv e streaming? Lo show andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 16 ottobre 2021. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

