Aspirante vedovo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 12 agosto 2022, va in onda Aspirante vedovo su Rai 3. Il film è una commedia italiana, remake de Il Vedovo di Dino Risi uscito nel 1959. Con protagonista Fabio De Luigi, la pellicola è arrivata nelle sale nel 2013 ed è diretta da Massimo Venier. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Si parte dalla trama. Aspirante vedovo racconta di Alberto, un imprenditore fallito che ha sposato una donna ricca, Susanna Almiraghi, la quale a sua volta non è soddisfatta del suo matrimonio. Eppure non vuole macchiarsi del divorzio. Alberto nel frattempo ha un’amante, una giovane cacciatrice di dote Giada. Un giorno Susanna parte per la Romania e poco dopo avviene un incidente che dichiara morti i passeggeri a bordo. Alberto da per scontato che anche sua moglie sia morta tragicamente poiché non si hanno notizie e si ritrova improvvisamente milionario ed erede di tutte le ricchezze di Susanna. Ma la sua fortuna ha vita breve.

Aspirante vedovo: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista di Aspirante Vedovo è Fabio De Luigi che interpreta Alberto Nardi, ma non è l’unico nome VIP: a fargli compagnia c’è anche Luciana Littizzetto. Di seguito scopriamo chi fa parte del cast, tra attori e personaggi:

Luciana Littizzetto: Susanna Almiraghi

Fabio De Luigi: Alberto Nardi

Alessandro Besentini: Stucchi

Francesco Brandi: Giancarlo

Roberto Citran: Augusto Fenoglio

Bebo Storti: Pier, monsignore

Ninni Bruschetta: Marcello Perlasca

Luciano Scarpa: Roberto

Clizia Fornasier: Giada

Fulvio Falzarano: padre di Giada

Alessandra Raichi: madre di Giada

Andrea Bruschi: uomo d’affari

Stefano Chiodaroli: Arturo

Paolo Pierobon: operaio rumeno

Tatti Sanguineti: psichiatra

Streaming e TV

Dove vedere Aspirante vedovo in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata venerdì 12 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.