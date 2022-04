ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 aprile 2022? Su Rai 1 è andata in onda la trasmissione dedicata all’ambiente condotta da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini Ci vuole un fiore. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Rai 3 La Boheme di Mario Martone. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Big Show. Su Italia 1 Io sono vendetta. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 8 aprile 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 8 aprile 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ci Vuole un Fiore, in onda dalle 21:34 alle 00:20, ha ottenuto 2.701.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 il debutto di Big Show dalle 21:40 alle 00:46 ha convinto 2.216.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai 2 N.C.I.S. conquista 1.134.000 spettatori (5%) e N.C.I.S. Hawai’i registra 836.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Io sono vendetta è stato visto da 1.268.000 spettatori (5.8%). Su Rai 3 La Bohème (di Mario Martone) è la scelta di 564.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete 4 Quarto Grado registra un a.m. di 1.386.000 spettatori (8.5%). Su La7 Propaganda Live ottiene 740.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni conquista 303.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.328.000 spettatori (6.2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene un ascolto di 4.630.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista una media di 3.566.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.141.000 spettatori (5%). Su Italia 1 N.C.I.S. è visto da 1.439.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Che Succ3de? è la scelta di 990.000 spettatori (4.7%) e Un Posto al Sole quella di 1.587.000 spettatori (6.9%). Su Rete 4 Stasera Italia ha convinto 1.229.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.147.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1.738.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ottiene 294.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 332.000 spettatori (1.5%).