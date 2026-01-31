Icona app
TV
TV

Ascolti tv venerdì 30 gennaio: Tali e Quali 2026, Colpa dei sensi, Propaganda Live

di Giovanni Macchi
Ascolti tv venerdì 30 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 30 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tali e Quali 2026. Su Rai 2 Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Colpa dei sensi. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 30 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 30 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca