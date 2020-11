Ascolti tv venerdì 20 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 novembre 2020? Ieri sera è andata in onda la finale di Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip. Su Italia 1 invece è andato in onda Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 20 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la finale di Tale e Quale Show ha interessato 4.491.000 spettatori pari al 19.5% di share, mentre su Canale 5 la puntata del Grande Fratello Vip ha coinvolto 3.566.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Rai 2 The Rookie invece ha appassionato 1.419.000 spettatori pari al 5.3% di share, mentre su Italia 1 l’appuntamento settimanale con Freedom – Oltre il confine ha catturato l’attenzione di 1.145.000 spettatori (5.3%). Su Rai 3 invece l’approfondimento di Titolo V ha interessato 626.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%, mentre su Rete4 Quarto Grado ha coinvolto i 1.084.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.098.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su TV8 4 Ristoranti ha segnato l’1.7% con 420.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 932.000 spettatori (5.2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.941.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.738.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.4% con 1.222.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.292.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.657.000 spettatori pari al 6%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.112.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 1.219.000 (4.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.116.000 spettatori (7.6%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 701.000 spettatori con il 2.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 754.000 spettatori con il 2.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.759.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.356.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.515.000 spettatori con il 13.6% di share e Caduta Libera 3.824.000 con il 17.2% di share

