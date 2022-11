Su Rai 1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha ottenuto 4.780.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi è stato visto da 2.037.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai 2 ATP Finals 2022ha interessato 399.000 spettatori pari al 2% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha registrato di 914.000 spettatori (5.3%). Su Rai 3 Il Ladro di Giorniha conquistato 778.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete 4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 1.253.000 spettatori con l’8.3% di share. Su La7 Propaganda Live è seguito da 830.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 MasterChef ha segnato il 2.4% con 411.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 698.000 spettatori (5.3%).

Su Rai 1 Soliti Ignoti registra 4.997.000 spettatori con il 24.4%. Su Canale 5 Striscia la Notiziaottiene una media di 3.131.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Italia 1 NCIS è seguito da 1.205.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.364.000 spettatori pari al 6.8% mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.569.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.058.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.054.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.632.000 spettatori (7.9%). Su TV8 100% Italia registra 471.000 spettatori con il 2.3% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 611.000 spettatori con il 3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto medio di 3.312.000 spettatori (23.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.345.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ottiene 2.264.000 spettatori con il 17.2% di share e Caduta Libera 3.218.000 con il 19.7% di share. Su Rai 2 FBI è visto da 478.000 spettatori con il 2.9% e Una Scatola al Giorno 361.000 (1.9%). Su Italia 1 CSIconquista il 3.5% con 640.000 spettatori. Su Rai 3 il TGR informa 2.531.000 spettatori con il 14-4% di share, Blob segna 978.000 spettatori con il 5.2% e Via dei Matti N° Zero registra il 4.8% con 942.000 spettatori. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ottiene il 4% con 775.000 spettatori. Su La7 Lingo – Parole in Gioco conquista 191.000 spettatori (1.2%). Su TV8 Celebrity Chef fa compagnia a 337.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 295.000 spettatori (1.7%).

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL