ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 16 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 2 Ferrari. Su Rai 3 Love Affair – Un grande amore. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 La ruota dei campioni. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte – Parte II. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 16 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato 3.707.000 spettatori pari al 25.9%, mentre L’Eredità ha ottenuto 4.860.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è la scelta di 1.878.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera ha conquistato 2.729.000 spettatori (17.3%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (399.000 – 3.2%) e Il Viaggio della Torcia (279.000 – 2.1%), 9-1-1: Lone Star ottiene 347.000 spettatori con il 2.3% e 9-1-1 517.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag conquista 478.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 628.000 spettatori (3.5%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.250.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob registra 1.061.000 spettatori (5.9%), mentre Via dei Matti n° 0 conquista 838.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 10 Minuti conquista 1.076.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa intrattiene 1.021.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 245.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 340.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (361.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 798.000 spettatori con il 4.4%.
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.