Su Rai 1 Tali e Quali ha conquistato 2.988.000 spettatori pari al 15.5% nella presentazione in onda dalle 21.47 alle 22.21 e 2.385.000 spettatori pari al 17.9% di share dalle 22.24 alle 24.19. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota del Campioni di 5 minuti (4.217.000 – 21.5%), La Ruota dei Campioni ha ottenuto 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% nella prima parte dalle 20.51 alle 22.18 e 3.826.000 spettatori con il 22.7% nella seconda parte chiamata Atto Finale dalle 22.22 alle 23.14. Su Rai 2 Ferrari è la scelta di 926.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 viene visto da 1.213.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai 3 Love Affair – Un grande amore conquista 461.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.088.000 spettatori con l’8.7% (presentazione 1.088.000 – 5,.4%). Su La7 Propaganda Live è la scelta di 827.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 316.000 spettatori (1.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 426.000 spettatori con il 2.3%.