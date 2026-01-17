Icona app
TV

Ascolti tv venerdì 16 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 16 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 16 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 2 Ferrari. Su Rai 3 Love Affair – Un grande amore. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 La ruota dei campioni. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte – Parte II. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 16 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 16 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Ricerca