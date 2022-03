ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 marzo 2022? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Il cantante mascherato. Su Rai 2 N.CI.S. Su Rai 3 E poi c’è Katherine. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 la fiction Più forti del destino. Su Italia 1 il film John Wick. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 marzo 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 11 marzo 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, giovedì 10 marzo 2022, su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 5.736.000 spettatori pari al 26% (primo episodio: 6.029.000 – 25%, secondo episodio: 5.433.000 – 27.3%). Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.29 – la semifinale di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.169.000 spettatori pari al 20.5% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.452.000 – 33.4%; Live: 711.000 – 20%). Su Rai2 il film Il Vegetale ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1Animali Fantastici e dove Trovarli ha intrattenuto 1.065.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Caso Collini ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.096.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Atalanta – Bayer Leverkusen segna 1.072.000 spettatori con il 4.5%. Sul NoveAttacco al Potere – Olympus has fallen ha raccolto 355 .000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 The Accountant segna 382.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Ted Bundy – Fascino Criminale registra 192.000 spettatori con lo 0.8%. Su Top Crime il secondo appuntamento in prima assoluta con Law & Order – Organized Crime ha ottenuto 212.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno l’esordio di Pechino Express 9 ha ottenuto 324.000 spettatori con l’1.4% (433.000 cumulati con +1, on demand e replica).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.058.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.017.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.104.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.438.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.290.000 spettatori (5.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.683.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.089.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.028.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.722.000 spettatori (7%). Su Tv8 il pre partita di Uefa Europa League ha raccolto 279.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove la replica di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 319.000 spettatori con l’1.3%. Sul Real Time un nuovo episodio di Cortesie per gli Ospiti segna 328.000 spettatori con l’1.3%.