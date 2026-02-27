Ascolti Sanremo 2026, la terza serata: com’è andata ieri sera, 26 febbraio

Quali sono stati gli ascolti tv (lo share) della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio, su Rai 1? Quanti telespettatori hanno assistito alla puntata? Di seguito tutti i dati che saranno aggiornati in tempo reale:

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 9.336.000 spettatori pari a uno share del 60,3%, dato in crescita rispetto alle due precedenti puntate (la prima serata aveva totalizzato il 58%, la seconda il 59,5%).

Nel dettaglio, la kermesse ha conquistato 12.322.000 spettatori pari al 60,1% nella prima parte (dalle 21.45 alle 23.33) e 5.799.000 spettatori pari al 60,9% nella seconda parte (dalle 23.37 alle 01.14). L’anteprima Sanremo Start dalle 20.39 alle 21.40 ha interessato invece 11.009.000 spettatori con il 46,2% di share. (A questo link il confronto con gli altri programmi tv della serata).

Il confronto con le precedenti edizioni

Nell’edizione dello scorso anno la terza serata di Sanremo aveva raccolto davanti al video 10,7 milioni di spettatori con uno share del 59,8%. Il record assoluto per una terza serata del Festival risale al 1990, quando gli spettatori furono 12,3 milioni pari al 64,6% di share.

Quante puntate

Ma quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026

Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026

Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026

Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026

Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli ascolti tv della terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.