Ascolti tv giovedì 26 febbraio: Sanremo 2026, Come un gatto in tangenziale
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 La caduta. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Come un gatto in tangenziale. Su Italia 1 The King’s Man – Le origini. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 26 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 9.336.000 spettatori pari a uno share del 60,3%, dato in crescita rispetto alle due precedenti puntate (la prima serata aveva totalizzato il 58%, la seconda il 59,5%). (A questo link il dettaglio sugli ascolti di Sanremo).
Su Canale 5 Il gladiatore ha conquistato 1.014.000 spettatori con uno share del 6,3%. Su Rai 2 The Americas ha intrattenuto 382.000 spettatori pari all’1,7%. Su Italia 1 The King’s Man – Le origini ha appassionato 511.000 spettatori con il 2,5%.
Su Rai 3 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha totalizzato 436.000 spettatori (2,2%). Su Rete 4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 514.000 spettatori (3,3%). Su La7 Piazzapulita ha interessato 704.000 spettatori con il 3,9%.
Su Tv8 la partita di Europa League tra Nottingham Forest e Fenerbahce ha segnato 284.000 spettatori (1,2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show ha fatto ridere 323.000 spettatori con l’1,6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai 1 Primafestival è stato seguito da 6.842.000 spettatori (32,1%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 4.057.000 spettatori pari al 16,8%.
Su Rai 2 TG2 Post ha totalizzato 326.000 spettatori con l’1,3% di share. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 999.000 spettatori (4,3%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.039.000 spettatori (4,7%), mentre Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.350.000 spettatori (5,6%).
Su Rete4 Quattro di Sera ha raggiunto 816.000 spettatori con il 3,7% nella prima parte e 615.000 spettatori con il 2,5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1.347.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Europa League Live ha raccolto davanti al video 241.000 spettatori con l’1,1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ha divertito 440.000 spettatori con l’1,8%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai 1 L’Eredità ha coinvolto 5.048.000 spettatori pari al 29,3% di share. Su Canale5 Caduta Libera ha fatto giocare 2.702.000 spettatori pari a uno share del 16,7%.
Su Rai 2 il TGSport Sera è stato seguito da 365.000 spettatori con il 3% di share. A seguire, 9-1-1: Lone Star ha conquistato 375.000 spettatori con il 2,5% e 9-1-1 487.000 spettatori con il 2,5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha siglato 317.000 spettatori (2,2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 618.000 spettatori (3,3%).
Su Rai 3 le notizie dei TGR hanno tenuto informati 2.336.000 spettatori (13,2%) mentre a seguire Blob ha fatto segnare 993.000 spettatori (4,9%). Su Rete 4 Dieci Minuti ha interessato 911.000 spettatori (5,4%), mentre La Promessa ha appassionato 1.069.000 spettatori (5,5%).
Su La7 Ignoto X ha radunato davanti al video 268.000 spettatori pari all’1,8% di share. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha conquistato 432.000 spettatori (2,5%). Sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 322.000 spettatori con il 2,6% e Cash or Trash – Chi Offre di Più? 694.000 spettatori con il 3,6%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.