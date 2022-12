ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 3 dicembre 2022? Su Rai 1 è andato in onda il match dei Mondiali Qatar 2022. Su Rai 2 Blue Bloods. Su Rai 3 Le parole. Su Rete 4 La frode. Su Canale 5 Tu si que vales (L’album). Su Italia 1 Kung Fu Panda 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 3 dicembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 3 dicembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 il match dei Mondiali Argentina-Australia, in onda dalle 20 alle 21.56, ha conquistato 6.679.000 spettatori pari al 33% di share e Il Circolo dei Mondiali, in onda dalle 22.06 alle 22.59, sigla il 12.7% con 2.198.000 spettatori. Su Canale 5 L’Album di Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.26 alle 25.10, ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Rai2 Blue Bloods è stato seguito da 1.040.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 2hanno intrattenuto 869.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sei Pezzi Facili ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Frode totalizza un ascolto medio di 721.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 421.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.019.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 TG2 Post informa 743.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.371.000 spettatori con il 6.7% (presentazione 1.147.000 – 5.6%). Su Italia 1 NCIS: Unità Anticrimine interessa a 1.291.000 spettatori con il 6.3%.