Ascolti tv sabato 22 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 22 febbraio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è andato in onda il programma Una storia da cantare con protagonista Mina. Su Canale 5 C’è Posta per Te di Maria De Filippi con, tra gli ospiti, Francesco Totti.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 22 febbraio 2020?

Ascolti tv 22 febbraio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la seconda puntata di Una Storia da Cantare, dedicata a Mina, ha conquistato 2.619.000 spettatori pari al 13.73 per cento di share. Su Canale 5 la sesta puntata di C’è Posta Per Te ha raccolto davanti al video 5.271.000 spettatori pari al 28.51 per cento di share (La Buonanotte: 2.322.000 – 27.58 per cento). Alle 22.07 il picco della giornata televisiva è segnato dal people show ed è pari a 6.684.837 (share del 28.42 per cento).

Su Rai 2 TG2 Speciale, dedicato al Corona Virus, ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 6.56 per cento. Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (5.64 per cento). Su Rai 3 il nuovo appuntamento con Sapiens – Un Solo Pianeta segna 963.000 spettatori con il 4.82 per cento.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend Speciale totalizza un a.m. di 658.000 spettatori con il 3.23 per cento di share. Su La7 – dalle 22.19 alle 0.20 – Caccia al Ladro ha registrato 224.000 spettatori con uno share dell’1.23 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.086.000 spettatori con il 21.49 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.072.000 spettatori con uno share del 17.22 per cento. Su Rai 3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.512.000 spettatori con il 6.38 per cento. Gli ascolti tv di Italia 1? CSI Miami segna 874.000 spettatori con il 3.76 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 1.015.000 telespettatori con il 4.41 per cento, nella prima parte, e 1.089.000 telespettatori con il 4.48 per cento nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.520.000 spettatori (19.93 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.894.000 spettatori (24.09 per cento). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.374.000 spettatori (13.96 per cento) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.439.000 spettatori (17.26 per cento).

Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 575.000 spettatori (3.01 per cento) mentre NCIS Los Angeles ha ottenuto 831.000 spettatori (3.85 per cento). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha raccolto 486.000 spettatori (2.63 per cento) mentre CSI Miami ha totalizzato 429.000 spettatori (2.04 per cento).

