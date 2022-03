ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 19 marzo 2022? Su Rai 1 è andato in onda I soliti ignoti. Su Rai 2 La vendetta della sposa. Su Rai 3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui. Su Rete 4 Attraverso i muri – Storie al tempo della pandemia. Su Canale 5 Amici 2022, il serale. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 19 marzo 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 19 marzo 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti Speciale, in onda dalle 21.49 alle 23.38, ha ottenuto 2.652.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.30 alle 24.47, ha registrato 4.507.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Rai 2 FBI è stato visto da 1.012.000 spettatori (4.5%) e Tg2 Dossier da 628.000 (3.3%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Irrisoltiha conquistato 885.000 spettatori (4.7%). Su Rai 3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui è stato seguito da 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete 4 Attraverso i Muri: Storie al Tempo della Pandemia ottiene un a.m. di 237.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha informato 909.000 spettatori con il 4% e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha conquistato 328.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain hanno appassionato 857.000 spettatori con il 3.8%. Su Nove Denise ha raccolto 255.000 spettatori e l’1.2di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi ha ottenuto il 17.3% con 3.913.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.928.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai 2 TG2 Post informa 1.085.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3 Le Parole è seguito da 1.500.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 NCIS registra il 5.5% con 1.211.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.047.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 934.000 (4.1%) nella seconda. Su La7 In Onda ha ottenuto 1.067.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 469.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 387.000 spettatori e l’1.8%.