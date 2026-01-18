Ascolti tv sabato 17 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te 2026, La città ideale
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 17 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Più forte ragazzi. Su Canale 5 C’è Posta per Te 2026. Su Italia 1 Il gatto con gli stivali 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 17 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai 1 Affari Tuoi registra 4.325.000 spettatori (23.4%) dalle 20:42 alle 21:25. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna raggiunge 4.454.000 spettatori e il 24% dalle 20:43 alle 21:22. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 410.000 spettatori (2.2%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.018.000 spettatori (5.5%). Su Rai 3 La Confessione ottiene 878.000 spettatori con il 4.8% (La Confessione Finale a 714.000 e il 3.8%). Su Rete 4 4 di Sera Weekend registra 746.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 651.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 514.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 334.000 spettatori (1.8%).
Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha conquistato 3.205.000 spettatori pari al 22.8%, mentre L’Eredità ha ottenuto 4.241.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è la scelta di 1.815.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera ha registrato 2.239.000 spettatori (14.9%). Su Rai 2 Dribbling ottiene 363.000 spettatori (2.8%) e Sognano Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti 208.000 spettatori (1.4%), mentre 9-1-1 conquista 341.000 spettatori (2%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag raggiunge 623.000 spettatori (4.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 686.000 spettatori (4.1%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 2.134.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 843.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete 4 La Promessa è la scelta di 899.000 spettatori (5.3%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 223.000 spettatori e l’1.6%. Su Tv8 4 Hotel conquista 342.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 362.000 spettatori e il 2.5%.
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.