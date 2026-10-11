Ascolti tv sabato 10 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales

Ascolti tv sabato 10 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 10 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Misteri dimenticati – Blu notte. Su Canale 5 Tu si que vales. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 10 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.