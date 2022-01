ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 26 gennaio 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Lezioni di persiano. Su Rai 2 Man on fire – Il fuoco della vendetta. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza – Quirinale. Su Italia 1 Back to school. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 26 gennaio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 26 gennaio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Lezioni di Persiano ha interessato 3.262.000 spettatori pari al 15.8 per cento. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale ha raccolto davanti al video 2.228.000 spettatori pari all’11.4 per cento di share. Su Rai 2 Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha interessato 1.211.000 spettatori pari al 5.9 per cento di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di Back To School ha intrattenuto 1.383.000 spettatori con il 7.5 per cento. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.108.000 spettatori pari ad uno share del 10.5 per cento. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 716.000 spettatori con il 4.2 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 734.000 spettatori con uno share del 4.4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.038.000 spettatori con il 20 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.822.000 spettatori con uno share del 15.2 per cento. Su Rai 2 TG2 Post, in onda sino alle 21.30, ha ottenuto 839.000 spettatori con il 3.3 per cento. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.492 .000 spettatori con il 5.9 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? raccoglie 1.312.000 spettatori (5.5 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.781.000 spettatori (7.1 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 959.000 individui all’ascolto (4 per cento) nella prima parte e 826.000 spettatori (3.2 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.086.000 spettatori (8.3 per cento).