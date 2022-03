ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 23 marzo 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Assassinio sull’Orient Express. Su Rai 2 Volevo fare la rockstar 2. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Ultima fermata. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 23 marzo 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 23 marzo 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il film Assassinio sull’Orient Express ha interessato 2.835.000 spettatori pari al 14.05 per cento. Su Canale 5 l’esordio di Ultima Fermata ha raccolto davanti al video 2.099.000 spettatori pari al 12.36 per cento di share. Su Rai 2 Volevo fare la Rockstar ha interessato 994.000 spettatori pari al 4.35 per cento di share nel primo episodio e 824.000 spettatori pari al 4.46 per cento nel secondo episodio. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.078.000 spettatori con il 7.14 per cento. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.178.000 spettatori pari ad uno share dell’11.47 per cento. Su Rete 4 Controcorrente totalizza un a.m. di 741.000 spettatori con il 4.59 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 862.000 spettatori con uno share del 4.05 per cento e 557.000 spettatori con il 6.03 per cento. Su Tv8 la finale di Italia’s Got Talent segna 877.000 spettatori con il 4.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.026.000 spettatori con il 20.68 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.011.000 spettatori con uno share del 16.5 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.149.000 spettatori con il 4.7 per cento. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.427.000 spettatori con il 5.91 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? raccoglie 1.212.000 spettatori (5.16 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.726.000 spettatori (7.06 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.143.000 individui all’ascolto (4.79 per cento) nella prima parte e 1.072.000 spettatori (4.38 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.973.000 spettatori (8.1 per cento).