Ascolti tv mercoledì 19 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 19 febbraio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è andato in onda il film C’est la vie – Prendila come viene. Su Rai 2 la seconda stagione de Il cacciatore. Ha puntato invece sul quiz show Canale 5 con il suo Chi vuol essere milionario? Su Italia 1 il film con Nicolas Cage, Il mistero delle pagine perdute.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 19 febbraio 2020?

Ascolti tv 19 febbraio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il film C’est la vie – Prendila come viene ha conquistato 2.399.000 spettatori pari al 10.7 per cento di share. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? ha raccolto davanti al video 2.251.000 spettatori pari al 12.2 per cento di share. Su Rai 2 Il Cacciatore 2 ha interessato 1.796.000 spettatori pari al 7.5 per cento di share.

Su Italia 1 Il mistero delle pagine perdute ha catturato l’attenzione di 1.578.000 spettatori (7.2 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.227.000 spettatori pari ad uno share del 10.3 per cento. Su Rete 4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 796.000 spettatori con il 4.4 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 457.000 spettatori con uno share del 2.2 per cento.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.552.000 spettatori con il 20.9 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha invece registrato una media di 4.611.000 spettatori con uno share del 17.3 per cento. Su Rai2 Tg2 Post: 2.8 per cento con 762.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.111.000 spettatori con il 4.3 per cento. Su Rai 3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.268.000 spettatori pari al 5.2 per cento e Un Posto al Sole 1.809.000 (6.9 per cento). Gli ascolti tv di Rete 4 con Stasera Italia? Il programma della Palombelli ha radunato 1.382.000 individui all’ascolto (5.5 per cento) nella prima parte e 1.183.000 (4.4 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.747.000 spettatori (6.6 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.795.000 spettatori (22.7 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 5.423.000 spettatori (26.4 per cento). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.848.000 spettatori con il 17.5 per cento di share e Avanti un Altro! 4.289.000 con il 21.3 per cento di share.

Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 727.000 spettatori (3.9 per cento) e NCIS 1.260.000 (5.5 per cento). Su Italia 1 Studio Aperto Mag segna il 2.8 per cento con 502.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 482.000 spettatori (2.2 per cento). Su Rai 3 Blob segna 1.100.000 spettatori con il 4.7 per cento. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9 per cento con 622.000 spettatori nella prima parte e il 4.3 per cento con 978.000 spettatori nella seconda.

