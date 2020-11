Ascolti tv mercoledì 18 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 novembre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la partita di Nations League tra Bosnia e Italia. Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now – La musica è cambiata. Su Rai 2 il film Resta con me. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Rete 4 ha invece trasmesso Stasera Italia. Italia 1 il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 18 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la partita di Nations League Bosnia Erzegovina-Italia ha conquistato 6.699.000 spettatori pari al 24,3% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è cambiata ha raccolto davanti al video 3.072.000 spettatori pari al 14,4% di share. Su Rai 2 il film Resta con Me ha interessato 2.081.000 spettatori pari all’8,1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.231.000 spettatori (5,4%). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 9,9%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia ha totalizzato un ascolto medio di 770.000 spettatori con il 3,4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 727.000 spettatori con uno share del 3,1%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2,1% con 434.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.221.000 spettatori con uno share del 14,9%. Su Rai 2 Tg2 Post ha segnato il 4,3% con 1.216.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.247.000 spettatori con il 4,5%. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.500.000 spettatori pari al 5,6% mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.871.000 spettatori pari al 6,6%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.313.000 persone (4,8%) nella prima parte e 1.185.000 (4,2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.762.000 spettatori (6,2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 5.232.000 spettatori (23,1%). Su Canale 5 Caduta Libera ha totalizzato 4.095.000 con il 18,6% di share. Su Rai 2 NCIS ha raccolto 931.000 spettatori (3,7%). Su Italia 1 CSI New York ha segnato il 2,7% con 645.000 spettatori.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 18 novembre

