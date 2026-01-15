Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Zamora, A testa alta, Chi l’ha visto?

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.075.000 spettatori (20.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.798.000 spettatori (22.9%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.579.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:47 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 506.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.030.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.151.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.558.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 987.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 846.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.666.000 spettatori (8%).