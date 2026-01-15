TV
Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Zamora, A testa alta, Chi l’ha visto?
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 14 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Zamora. Su Rai 2 2 Hearts – Intreccio di destini. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 A testa alta. Su Italia 1 Homefront. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 14 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 14 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Zamora ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%. Su Rai2 2 Hearts – Intreccio di destini intrattiene 457.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Homefront incolla davanti al video 900.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.427.000 spettatori (8.7%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.075.000 spettatori (20.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.798.000 spettatori (22.9%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.579.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:47 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 506.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.030.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.151.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.558.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 987.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 846.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.666.000 spettatori (8%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.685.000 spettatori pari al 25.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.909.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.104.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.693.000 spettatori (16.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (379.000 – 2.9%) e Il Viaggio della Torcia (314.000 – 2.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 347.000 spettatori con il 2.2% e 9-1-1 491.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 460.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 645.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.301.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 944.000 spettatori (5%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 915.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 981.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 995.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 210.000 spettatori pari all’1.4%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.