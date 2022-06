ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 1 giugno 2022? Su Rai 1 è andata in onda la partita Italia-Argentina. Su Rai 2 The good doctor. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 7 ore per farti innamorare. Su Italia 1 Jurassic Park. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 1 giugno 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 1 giugno 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, mercoledì 1 giugno 2022, su Rai1 la finale Italia-Argentina ha visto 6.293.000 spettatori pari al 33.5% di share. Su Canale5 7 ore per farti innamorare ha incollato davanti al video 2.374.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 The Good Doctor arriva a 957.000 spettatori (5%) e The Resident a 814.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Jurassik Park ha raccolto 801.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.794.000 spettatori con l’11.2%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (5.1%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 407.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 244.000 spettatori (1.5%). Sul Nove The Imitation Game è vist0 da 303.000 spettatori (1.8%). Su Iris Non è mai troppo tardi sigla .000 spettatori (%). Su RealTime Love in Paradise: Innamorarsi ai Caraibi interessa .000 spettatori (%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 2.737.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 729.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.073.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 La Gioia della Musica è visto da 914.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole da 1.398.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 717.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 694.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 954.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 Celebrity Chef interessa 376.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 255.000 spettatori (1.4%).