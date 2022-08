ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 9 agosto 2022? Su Rai 1 è andato in onda Un principe quasi azzurro. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza. Su Italia 1 Grease. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 9 agosto 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv martedì 9 agosto 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Un Principe (quasi) Azzurro ha conquistato 2.006.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorreiha interessato 797.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Greaseha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (12.7%). Su Rai3 Filorossoha raccolto davanti al video 590.000 spettatori con il 4% nella presentazione, in onda dalle 21.20 alle 21.54, e 575.000 spettatori pari ad uno share del 5% dalle 21.54 alle 23.59. Su Rete4 Controcorrente Specialetotalizza un a.m. di 701.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 In Onda ha registrato 608.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

In aggiornamento