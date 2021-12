Ascolti tv martedì 28 dicembre: Meraviglie, Sissi, Un’ora sola vi vorrei

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 28 dicembre 2021? Su Rai 1 va in onda Meraviglie. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei. Su Rai 3 La famiglia Addams. Su Rete 4 The Bourne Supremacy. Su Canale 5 Sissi. Su Italia 1 Le Iene presentano: giallo di Ponza. Su La7 Un colpo perfetto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 28 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 28 dicembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 il ritorno di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha appassionato 3.415.000 spettatori pari al 17 per cento. Su Canale 5 l’esordio della nuova serie Sissi ha raccolto davanti al video 3.383.000 spettatori pari al 16.7 per cento di share. Su Rai 2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.719.000 spettatori pari al 7.7 per cento di share. Su Italia 1 Le Iene – Il Giallo di Ponza ha intrattenuto 1.318.000 spettatori con l’8.4 per cento. Su Rai 3 The Addams Family ha raccolto davanti al video 842.000 spettatori pari ad uno share del 3.7 per cento. Su Rete 4 The Bourne Supremacy totalizza un a.m. di 810.000 spettatori con il 3.9 per cento di share. Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha registrato 568.000 spettatori con uno share del 2.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.976.000 spettatori con il 20.9 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.103.000 spettatori con uno share del 17.2 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 4.2 per cento. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.248.000 spettatori con il 5.3 per cento. Su Rai 3 Generazione Bellezza raccoglie 1.184.000 spettatori (5.2 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.645.000 spettatori (6.9 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 1.112.000 individui all’ascolto (4.8 per cento) nella prima parte e 919.000 spettatori (3.8 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.407.000 spettatori (5.9 per cento).