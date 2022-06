Ascolti tv martedì 14 giugno: Germania-Italia, La scelta, DiMartedì

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 14 giugno 2022? Su Rai 1 è andata in onda la partita della Nations League Germania-Italia. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Il piccolo lord. Su Canale 5 La scelta. Su Italia 1 Un’estate al mare. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 14 giugno 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 14 giugno 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la partita Germania-Italia di Nations League ha conquistato 5.754.000 spettatori pari al 30.4 per cento di share. Su Canale 5 La scelta – The Choice ha incollato davanti al video 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2 per cento. Su Rai 2 Boss in Incognito arriva a 1.374.000 spettatori (7.8 per cento). Su Italia 1 Un’estate al mare ha raccolto 939.000 spettatori (5.5 per cento). Su Rai 3 Cartabianca è seguito da 859.000 spettatori con il 5.5 per cento. Su Rete 4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.145.000 spettatori (6.9 per cento). Su La7 DiMartedì registra 1.048.000 spettatori pari al 6.7 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.406.000 spettatori pari al 12.8 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 621.000 spettatori (3.2 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. conquista 1.273.000 spettatori con il 6.9 per cento. Su Rai 3 Un Posto al Sole è visto da 1.263.000 spettatori (7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 699.000 individui all’ascolto (4 per cento) nella prima parte e 692.000 spettatori (3.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.020.000 spettatori (5.4 per cento).