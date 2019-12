Ascolti tv martedì 10 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 10 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La Rai ha puntato a delle prime tv, proponendo sia sul primo che sul secondo canale dei film di qualche anno fa mai trasmessi prima in tv in Italia. Canale 5 invece ha dato spazio a un appuntamento sportivo atteso da molti.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 10 dicembre?

Ascolti tv 10 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha proposto in prima tv il film Parigi può attendere, un’opera prima di Eleonor Coppola, la moglie del celebre Francis Ford Coppola, con protagonista Diane Lane. Il film ha raccolto davanti agli schermi 3.072.000 spettatori agli ascolti, segnando il 12.8% di share.

La trama e il finale di Parigi può attendere

Canale 5 invece ha puntato sul calcio: l’appuntamento della Champions League con protagonista Inter vs Barcellona ha catturato l’attenzione di 5.860.000 sportivi con il 22.7% di share.

Su Rai 2 il film in prima tv Le spie della porta accanto ha interessato 924.000 spettatori (3.7%), mentre su Rai 3 la nuova puntata di #cartabianca ha coinvolto 1.054.000 spettatori agli ascolti con il 5% di share.

Italia 1 invece torna su Le Iene Show e i suoi servizi, che hanno appassionato 1.915.000 spettatori (11.4%). Su Rete 4 è andato in onda l’appuntamento di Fuori dal coro, che ha coinvolto 880.000 spettatori (5%).

Su La7 DiMartedì ha coinvolto 1.096.000 spettatori agli ascolti con il 5%, mentre su TV8 il film Il Natale di Joy è stato seguito da 378.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Babbo Natale non viene da nord segna 346.000 spettatori (1.5%).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il ritorno ha raccolto 5.328.000 spettatori con il 19.7% confermandosi il re dell’access prime time. Su Canale 5 Striscia La Notizia invece ha interessato 3.865.000 spettatori con il 15.4%.

Su Italia 1 CSI Miami ha coinvolto 1.340.000 spettatori (5.2%), mentre su Rai 3 Non ho l’età ha coinvolto 1.227.000 spettatori (5%) prima e Un posto al sole 1.742.000 spettatori (6.6%) dopo.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.233.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.119.000 spettatori (4.1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha coinvolto 1.739.000 spettatori con il 6.6% di share.

Infine su Tv8 Guess My Age ha appassionato 585.000 spettatori e il 2.2% e sul Nove Deal With It – Stai al gioco ha segnato 435.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fase del preserale a vincere è stato L’eredità che ha ottenuto 4.906.000 spettatori (24%) agli ascolti. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha ottenuto 3.320.000 spettatori (16.6%)

